Molte delle nostre conversazioni private passano ormai per FaceBook e spesso, molto spesso, le conversazioni possono servire in sede giudiziaria o magari per finirci in giudizio. Ecco perché oggi vi segnaliamo come fare a scaricare le conversazioni private di facebook ed anche altri dettagli caricati sul nostro profilo.

Tutto quello che devi fare per scaricare tutti i tuoi messaggi e foto da Facebook è collegarti al tuo profilo sul social network e selezionare la voce Impostazioni account dal menu Account collocato in alto a destra. Scorri fino in fondo la pagina che si apre e fai click prima sulla voce maggiori informazioni (collocata accanto alla dicitura Scarica le tue informazioni ) per accedere alla pagina per scaricare le informazioni da Facebook e poi sul pulsante Scarica per due volte consecutive per inoltrare la richiesta di download.