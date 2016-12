Share Link: Share Link:

da TiempoLibreSite.com - Magazine di Tecnologia & Social Networks

La Direttiva Ue sulla gestione collettiva dei diritti d’autore (Directive on collective rights management and multi-territorial licensing of musical works for online use) approvata dal Parlamento europeo si dice agevolerà i fornitori online nel compito di ottenere le licenze d'uso per la musica in più Paesi europei, alle stesse condizioni di cui godono nel proprio.

I Paesi membri dell'Ue avranno poi 24 mesi di tempo per incorporare la Direttiva nella legislazione nazionale.

"Il voto di oggi rappresenta una pietra miliare per la realizzazione del mercato unico digitale", ha dichiarato a caldo il Commissario Ue al Mercato Interno Michel Barnier . "La Direttiva faciliterà l'ingresso sul mercato europeo dei piccoli fornitori innovativi, contribuirà a una maggiore distribuzione e aumenterà l'offerta di musica online per gli utenti. La Direttiva ", ha continuato Barnier , "permetterà di ammodernare il funzionamento delle società collettive che gestiscono i diritti d'autore (le cosiddette società di collecting) che gestiscono il copyright e i diritti associati per conto dei detentori, come autori e artisti, in tutta Europa".

La Direttiva stabilisce (tra le altre cose) che "I titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta". Si tratta di una previsione introdotta su pressione di numerosi attori che si battono per una disciplina del copyright più equa, e che permetterà finalmente di venire a capo dell'annoso dibattito sull'interazione delle licenze libere quali Creative Commons con un sistema di diritti finora troppo rigido per poterle accogliere in maniera armoniosa.

Ma prima di dare pareri sulla nuova direttiva e visto i 24 mesi che abbiamo prima che i Paesi la recepiscano con le legislazioni nazionali, prendiamo cognizione del testo approvato e facciamo scambiamoci le prime opinioni.