Scritto da Bodom Esiste un sito, dove poter prenotare una vacanza significa contattare un proprietario di una casa... Si, così senza agenzie, senza leggere clausole contrattuali e senza altre noie e questo sito è TouristsHouse.com. Difatti, come recita il motto del sito Tourists House è un sito semplice "un sito di Case & Vacanze", senza fronzoli non come i soliti siti dedicati ai viaggi e le vacanze, questo TouristsHouse è particolare perché ci consente non solo di scegliere le vostre vacanze ma anche di fare soldi. Se avete una Casa e volete inserirla sul sito, per affittarla ai vacanzieri, questo sito vi consentirà di affittare la vostra casa settimana per settimana ed il bello di tutto ciò, è che lo fa gratuitamente. Pubblicare un annuncio è facile, mentre cercare la vostra vacanza lo è ancora di più, tramite il box di ricerca. Difatti, basta immettere la chiave di ricerca in TouristsHouse.com e vi appariranno tutte le soluzioni immobiliari disponibili. Su Tourists House troverete il Blog con diverse rubriche una dedicata ai posti, le Città e alle occasioni da non perdere e proprio voi potrete inserirli direttamente sul sito o inviando una mail a myholiday[at]touristshouse.com. TouristsHouse.com è ancora in beta version, presto potrete trovare anche una sezione dedicata ai Bed and Breakfast ed agli Hotels. Unico inconveniente il sito è totalmente in Inglese, anche s'è proprio questa la forza del sito poter attingere dai turisti internazionali.