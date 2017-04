Share Link: Share Link: Scritto A. M. per TiempoLibresite.com



Siamo le generazione delle sigarette elettroniche con miliardi di gusti diversi, degli Iphone a cui cambiare la cover ogni giorno, dei possessori di reflex che poi usano instagram, di flickr, degli hashtag, delle foto fatte con la fotocamera interna del cellulare che finiscono su facebook in tempo reale, la generazione che esulta quando trova una wi-fi libera.



La generazione delle conversazioni notturne su whatsapp, skype, viber, tango e altre migliaia di applicazioni che probabilmente stanno distruggendo la vera comunicazione, ma anche quella dei messaggi sinceri inviati alle due di notte ubriachi fradici.



Siamo la generazione dei “mi piace" dei "condividi" dei "poke" delle richieste ignorate, di un "visualizzato alle" di facebook, di un "ultimo accesso alle.." di whatsapp, delle notifiche agli accessi. La generazione dell’amore ai tempi dell’ikea con i contratti a tempo determinato, delle ex soubrette e/o spogliarelliste oggi al governo La generazione che rischia di perdere l'aereo perché nel frattempo l'Alitalia dichiara di avere benzina fino a sabato.!



Siamo la generazione degli occhiali della ray ban cromati, delle Converse, delle air max, delle... Hogan -.-"



La generazione del libro della Parodi come besteller , di cinquanta sfumature di grigio, del mysky on demand, di mediaset premium, di ruzzle, delle ricerche su wikipedia e purtroppo delle tasse universitarie che aumentano.



Siamo anche la generazione del figlio di william e kate in prima pagina, la generazione della vodka & redbull, delle code agli apple store, dei giovani disoccupati con l’iphone 5 in tasca, dei giovani che in fondo l’hanno capito che c’è qualcosa di strano, di diverso, di senza senso in questa generazione, la generazione più criticata, più sottovalutata, più derisa ma che si sta svegliando perché ha capito che potrebbe cambiare il mondo e migliorarlo.



Siamo la generazione che nonostante tutte queste incoerenze, nonostante la crisi, la fuga dei cervelli, le scie chimiche, la violenza sulle donne, le mafie, la droga, l’omofobia e tutto il resto qualcosa da raccontare la lascerà senz’altro.

...io ci credo!



Scritto da Alessandro Morello - titolo originale: La mia generazione è... per TiempoLibreSite.com

