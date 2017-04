Share Link: Share Link: Due adulti lei di 25 anni e lui di 30 anni di Ischia, sono diventati famosi per aver girato un video porno ed averlo distribuito su redtube. Le versioni proveniente dai giornali locali e nazionali sono divergenti, pare che i giovani facessero video esibizioni su internet a pagamento (Video Chat). Quindi, il video potrebbe averlo fatto uno spettatore per poi inserirlo nella nota piattaforma di video hard online ovvero altra tesi è stato inserito dai due fidanzati perché inibito al pubblico italiano. In entrambi i casi, un minimo di conoscenza su internet avrebbe evitato a questi due ragazzi questo grave errore. Due sono gli errori: 1) è possibile registrare un video proveniente da un’altra cam; 2) è possibile vedere siti inibiti al pubblico italiano (attraverso la navigazione in proxy o la modifica dei dns). Ora cosa fare? Si apre una questione di diritto delicata, RedTube è responsabile per ciò che pubblica? Ed i due ragazzi che hanno volontariamente girato il video che diritti possono vantare? Occorrerebbe capire bene, se il video è stato caricato da loro e/o da un terzo. In quest’ultimo caso ci sono delle chiare responsabilità nei confronti del terzo, nel caso l’avessero inserito loro fidandosi dell’inibizione per l’Italia, le cose si complicano negativamente. Continua qui: Scandalo a luce rosse ad Ischia < Prec. Succ. >